Tayfun Türkili tarafından yazılan oyunda, bir emekli büyükelçi ile eşinin, gazetelerdeki cinayet haberleri üzerine konuşurken, bir adamın kapılarını çalmasıyla içine girdikleri macera konu ediliyor.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de 'Naaş-ı Muhteremler' oyunu sahnelenecek - Son Dakika

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