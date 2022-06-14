Kırşehir'de "Naaş-ı Muhteremler" oyunu sahnelenecek - Son Dakika
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Kırşehir'de "Naaş-ı Muhteremler" oyunu sahnelenecek

14.06.2022 12:38
Kırşehir'de "Naaş-ı Muhteremler" oyunu sahnelenecek

Kırşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Naaş-ı Muhteremler" oyununu sahneleyecek.

Kırşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Naaş-ı Muhteremler" oyununu sahneleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tiyatro topluluğunun belirli periyotlarla hazırladıkları oyunları kent halkıyla buluşturmaya devam ettiği belirtildi.

"Naaş-ı Muhteremler" oyununun Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 16 Haziran perşembe günü saat 20.00'de tiyatro severlerle buluşacağı vurgulanan açıklamada, oyunun ücretsiz olduğu kaydedildi.

Tayfun Türkili tarafından yazılan oyunda, bir emekli büyükelçi ile eşinin, gazetelerdeki cinayet haberleri üzerine konuşurken, bir adamın kapılarını çalmasıyla içine girdikleri macera konu ediliyor.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de 'Naaş-ı Muhteremler' oyunu sahnelenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de "Naaş-ı Muhteremler" oyunu sahnelenecek - Son Dakika
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