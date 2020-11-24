Kırşehir'de nefes borusuna yemek kaçan işçi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Kırşehir'de nefes borusuna yemek kaçan işçi hastanede hayatını kaybetti

Kırşehir'de, nefes borusuna yemek kaçan belediye işçisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırşehir'de, nefes borusuna yemek kaçan belediye işçisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kırşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Metin Uğurcalı, evinde kahvaltı yaparken nefes borusuna yemek kalıntısı kaçınca yakınları tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Uğurcalı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Fen İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Uğurcalı'nın cenazesi, Aşıkpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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