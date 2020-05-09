Kırşehir'de

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Koronavirüs salgını dolayısıyla zor günler yaşayan işletmelerin kredi uygulaması ile bir nebze olsun rahatlayacaklarını bildirdi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklaya göre, Başkan Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" anlaşması kapsamında yapılan değerlendirme toplantısında, Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör ve Denizbank Kırşehir Şubesi Müdürü Nazlı Canlı ile bir araya geldi.

Oda binasındaki toplantıda konuşan Yılmaz, Kovid-19 salgınının iş dünyasını olumsuz etkilediğini, işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Nefes Kredisi" uygulamasının çok önemli olduğunu anımsattı.

"Nefes Kredisi" uygulamasının amacının, ekonominin ayakta tutulması, istihdamın, üretimin devam etmesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını

dolayısıyla zor günler yaşayan işletmelerin kredi uygulaması ile bir nebze olsun rahatlayacaktır. İşletmelerimiz, esnafımız veya tüm girişimcilerimiz hepsi üretime devam edip, ekonomiye katkı vermek, istihdam sağlamak istiyor. Ancak dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını olumsuz etkilemiştir. Salgının yol açtığı ekonomik sorunlarla karşılaşan üyelerimize desteklerimiz devam etmektedir. Hedefimiz, Kırşehir'in üretim potansiyelini düşürmeden sürdürülmesidir. Bu zor günlerde gelen destek, işletmelerimizin yüzünü güldürmüştür."