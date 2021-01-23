Kırşehir'de oda başkanları çalıştayda bir araya geldi - Son Dakika

? Kırşehir'de faaliyet gösteren oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin çalıştayda bir araya geldikleri bildirildi.

Kırşehir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayda kentteki ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Gıda ve tüketim ürünlerinin fiyatlarındaki değişiklik, maliyet ve fiyatlandırma gelişmelerinin değerlendirildiği çalıştayda, sorunların çözümüne yönelik önerilerin belirlendiği de aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kent merkezinde bulunan oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Kırşehir'deki başta ekonomik olmak üzere birçok gelişme değerlendirilmiştir. Toplantıya, Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül ve Kırmızı Et Üreticileri Kırşehir Başkanı Ömer Güzel katılmıştır. Kırşehir'deki sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu çalıştay da alınan kararlar önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacaktır."