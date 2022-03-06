Kırşehir'de öğrenci yurdunda afet farkındalığı ve deprem tahliyesi anlatıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de öğrenci yurdunda afet farkındalığı ve deprem tahliyesi anlatıldı

06.03.2022 15:11
Kırşehir'de öğrenci yurdunda afet farkındalığı ve deprem tahliyesi anlatıldı

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kentte üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalık ve deprem tahliyesi eğitimi verdi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kentte üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalık ve deprem tahliyesi eğitimi verdi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Saliha Sultan Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğündeki üniversite öğrencilerine ve çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verilerek, öğrencilerin tatbikat ve deprem anında tahliyeler hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

2022 yılının İçişleri Bakanlığınca "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesi ve 1-7 Mart Deprem Haftası olması nedeniyle eğitimlerin verildiği anımsatılan açıklamada, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için planlamaların detaylı şekilde ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirler, 'Zorunlu Deprem Sigortası' yaptırmanın önemi de anlatıldı. Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil Mobil Uygulaması ve AFAD Gönüllük projesinin tanıtımı yapıldı. Öğrenci yurdunda verilen eğitimin ardından deprem anı çök-kapan-tutun uygulaması ve tüm personelin katılımıyla bina tahliye tatbikatı icra edildi. Deprem tahliye tatbikatı sonrası katılımcılara uygulamalı yangın söndürme eğitimi verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Üniversite, Kırşehir, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de öğrenci yurdunda afet farkındalığı ve deprem tahliyesi anlatıldı - Son Dakika


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