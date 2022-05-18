Kırşehir'de öğrenci yurdunda afet farkındalık eğitimi - Son Dakika
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Kırşehir'de öğrenci yurdunda afet farkındalık eğitimi

18.05.2022 14:51
Kırşehir'de öğrenci yurdunda afet farkındalık eğitimi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Mucur'da öğrenci yurdu personeli ve öğrencilerine afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Mucur'da öğrenci yurdu personeli ve öğrencilerine afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesinin ardından uygulama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Mucur Elvin Buğra Öğrenci Yurdu'ndaki personel ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verilmesinin ardından deprem tatbikatı da yapıldığı aktarılan açıklamada, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gerekenlerin anlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Eğitim kapsamında afetlere karşı planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirler anlatıldı. Zorunlu deprem sigortasının önemine vurgu yapılmıştır. Eğitimin ardından deprem anı çök-kapan-tutun uygulaması, bina tahliyesi ve yangın tatbikatı icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tatbikat, Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

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