Kırşehir'de öğrenci yurtları, yeni normal döneme göre düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden, kentteki öğrenci yurtlarının yeni normal döneme göre düzenlendiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki tüm öğrenci yurtlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni normal döneme göre dizayn edildiği belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Kırşehir merkez ile Kaman, Mucur ve Çiçekdağı ilçelerindeki öğrenci yurtları olmak üzere toplam 8 bin 148 kapasiteli yurtların öğrenciler için hazırlandığı aktarılan açıklamada, yurt kullanım alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre hesaplanarak düzenlendiği kaydedildi.

Tüm alanlara uyarı levhaları asıldığı, kullanım yerlerinin ise dezenfekte ve temizliklerinin yapılarak, öğrencilere aile ortamı sağlandığı vurgulanan açıklamada, eğitim sınıflarında oturma düzenlerinin yeniden oluşturulduğu da aktarıldı.

Açıklamada, "Öğrenci yurtlarımız asıl sahipleri gençler için tekrar hazırlandı. İl Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm öğrenci yurtlarımız, yeni normale göre yeniden dizayn edildi. Ortak yaşam alanları milim milim ölçülerek uyarı levhaları yerleştirildi. Ortak kullanıma açık olan bütün alanlara el dezenfektanı yerleştirildi. Kırşehir'deki öğrenci yurtlarımız ev sahiplerini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Yurtların yeni normale göre dizayn edilmesiyle ilgili kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yapıldı.