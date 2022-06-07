Kırşehir'de öğrenciler meteoroloji müzesini gezdi - Son Dakika
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Kırşehir'de öğrenciler meteoroloji müzesini gezdi

07.06.2022 14:28
Kırşehir'de öğrenciler meteoroloji müzesini gezdi

Kırşehir'de öğrencilerde çevre, doğa olayları ve meteoroloji bilincinin artırılması amacıyla gezi programı düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir'de öğrencilerde çevre, doğa olayları ve meteoroloji bilincinin artırılması amacıyla gezi programı düzenlendiği bildirildi.

Kırşehir Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Çalışma Grubu tarafından Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen geziye özel bir kolejin öğrencileri katıldı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü bünyesindeki meteoroloji müzesini gezen öğrenciler, daha önce kullanılan malzeme ve ekipmanları inceledi.

Çalışmalar ve meteorolojik olaylar hakkında Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Davut Şimşek'ten bilgi alan öğrenciler, istasyonda gözlem yaptı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de öğrenciler meteoroloji müzesini gezdi - Son Dakika

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