Kırşehir Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Çalışma Grubu tarafından Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen geziye özel bir kolejin öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de öğrenciler meteoroloji müzesini gezdi - Son Dakika

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