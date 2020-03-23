Kırşehir'de öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de öğrenciler 'uzaktan eğitim'le ders başı yaptı - Son Dakika

Kırşehir'de öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından başlatılan uzaktan eğitimde küçük öğrencilerin en büyük yardımcıları aileleri oluyor.

Kırşehir'de öğrenciler

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından başlatılan uzaktan eğitimde küçük öğrencilerin en büyük yardımcıları aileleri oluyor.

Kırşehir'de, evlerinin televizyon bulunan bir odasına kurdukları masa ile öğrencileri derse hazırlayan aileler, dersleri iyi anlamaları için çocuklarına katkı yapıyor.

Medrese Mahallesi'nde oturan Esma Yıldız, merkez Hüsnü Özyeğin İlkokulu 4. sınıfa giden oğlu Muhammed Talha Yıldız'ın bugünden itibaren uzaktan eğitim almaya başladığını söyledi.

Böyle zorlu bir süreçte bu imkanı sağlayan devlet yöneticilerine teşekkür eden Yıldız, kendisi ve iki ablasının bu süreçte Muhammed Talha'ya yardımcı olacaklarını ifade etti.

Sözel derslerde kendisinin, matematikte bir ablasının, İngilizce'de de diğer ablasının yardımcı olacağını vurgulayan Yıldız, "Evde eğitim bugün başladı. Biz de çocuğumuza yardımcı oluyoruz. Ailelerin gayretleriyle bu eğitimde de çocuklarımız başarılı olacaklardır. Çocuklarımız geri kalmıyor. Birlikte ders dinliyoruz. Ders sırasında öğrendiklerini sonraki saatlerde tekrar ettiriyoruz. İyi bir sonuç alarak bu dönemi de böyle atlatırız inşallah." dedi.

Seda Koçyiğit de merkez Yunus Emre Ortaokulu'na giden iki çocuğunun evde uzaktan eğitim aldığını söyledi.

Çocukları Yüksel'in 8, Yakup'un 6. sınıfa gittiğini dile getiren Koçyiğit, her ikisine de farklı zamanlardaki uzaktan eğitimde yardımcı olmaya çalıştığını aktardı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı         
12:57
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum         
11:42
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı         
11:04
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
10:35
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]