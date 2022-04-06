Kırşehir'de öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı

06.04.2022 16:58
Kırşehir'de öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere jandarma mesleği tanıtılı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım etkinliği kapsamında kurum kışlasında farklı stantlar kuruldu.

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere jandarma mesleği tanıtılı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım etkinliği kapsamında kurum kışlasında farklı stantlar kuruldu.

Boztepe ilçesine bağlı Yenidoğanlı İlk ve Ortaokulu'ndan getirilen 40 öğrenci, kışladaki stantlarda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar, kullandığı ekipmanlarla ilgili bilgilendirildi.

Öğrenciler, jandarma ekipleriyle asker selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı - Son Dakika


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