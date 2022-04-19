Kırşehir'de öğrencilere meslek seçimiyle ilgili seminer verildi - Son Dakika
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Kırşehir'de öğrencilere meslek seçimiyle ilgili seminer verildi

19.04.2022 17:07
Kırşehir'de öğrencilere meslek seçimiyle ilgili seminer verildi

Kırşehir'de, ortaokul ve lise öğrencilerine meslek seçimiyle ilgili seminer düzenlendi.

Kırşehir'de, ortaokul ve lise öğrencilerine meslek seçimiyle ilgili seminer düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meslek danışmanlığı birimi görevlilerinin okullarda öğrencilerle bir araya geldiği ifade edildi.

Meslek danışmanlığı hakkında bilgi verildiği aktarılan açıklamada, öğrencilere yönelik meslek seçimiyle ilgili seminerler düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Meslek Yönelim Bataryası" uygulamasıyla ilgili bilgi verildiği de vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ziyaretler kapsamında 27 ortaokul ve 30 lisede seminer verilerek bilgilendirme yapılmıştır. Fatma Bacı Evleri'nde bulunan çocuklarımıza, meslek seçmenin önemi ve geleceğin meslekleri hakkında da bilgilendirilme yapılmıştır. Seminerlerde meslek seçiminin önemi ve dikkat edilecek noktalar, eğitim olanakları, bir üst eğitim-öğretim seçenekleri gibi konular hakkında bilgilerin verildiği grup çalışmaları yapılmıştır."

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Kırşehir, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de öğrencilere meslek seçimiyle ilgili seminer verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de öğrencilere meslek seçimiyle ilgili seminer verildi - Son Dakika
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