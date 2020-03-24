Kırşehir'de oğrencilerin ürettiği dezenfektanlar, okullara gönderiliyor - Son Dakika

KIRŞEHİR Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeniyle ürettiği dezenfektanlar, kentte bulunan okullara dağıtılıyor.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, ülkede koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından dezenfektan üretimine başladı. Günde 5 ile 7 ton arasında üretim yapan öğrenciler, son 1 haftada 35 ton dezenfektan üretti. Hazırlanan dezenfektanların büyük bir bölümü kentte bulunan okullara dağıtıldı. Ayrıca, üretilen dezenfektanlar ile toplu taşıma araçları temizleniyor.