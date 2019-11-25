Kırşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı

Kırşehir'de Öğretmen Günü kutlama programı düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Said Salonundaki programda konuşan Vali İbrahim Akın, öğretmenliğin, sevgi, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu söyledi.

Zihinlerin bilgiyle dolması ve karakterin oluşmasının öğretmenlerin verdiği eğitimle şekillendiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Genç nesillere çağın gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve eğitim sistemimizin bilgiyi kullanabilecek ve yorumlayabilecek seviyeye getirmek de öğretmenlerimizin görevidir. Öğretmenlerimiz milli, dini ve ahlaki değerleri de çocuklarımıza beraberinde vermesi sağlıklı ve huzurlu bir toplumun inşasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple çocuklarımıza bilgi edinme yollarını öğretirken sevgi, saygı, şefkat, merhamet gibi insani değerleri de aşılamalıdır. Milli ve manevi değerlerimize gönülden bağlı, örf ve adetlerini yaşayan ve yaşatan genç nesiller yetiştirmeye özen göstermeliler. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden ve görevi başında şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da öğretmenlerin şartlar ne olursa olsun insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan bilimin mimarları olduğunu, ülkenin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu işleyerek cevherler ortaya çıkarttığını söyledi.

Konuşmaların ardından, adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgeleri" verildi.

Öğretmenler korosu katılımcılara müzik dinletisi sundu, Türkiye Öğretmenler Kupasını kazanan Kırşehir Öğretmenler Futsal Takımına hediye takdim edildi.