Kırşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarında öğrencileri olmadan günlerini kutlayan öğretmenler, buruk mutluluk yaşadı.

Cacabey Meydanı'nda Atatatürk Anıtı'na çelek sunulmasının ardından okullarına giden öğretmenler ve idareciler birbirlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Merkez Yunus Emre Ortaokulu'nda bir araya gelen az sayıda öğretmen, ilk defa öğrencilerinin yokluğunda en anlamlı günlerinde burukluk yaşadı.

Okul idaresi, öğretmenlerin Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığı üzüntüyü giderebilmek için kalem ve not defterinden oluşan hediye takdim etti.

Öğretmenler odasında toplanan meslektaşlarına hitap eden okul müdürü İhsan Yavuz, bu yıl öğrencisiz bir Öğretmenler Günü kutlamanın burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yavuz, "Yine de biz öğretmenler olarak elimizden geldiğince öğrencilerimizi eğitim ve öğretimin içinde tutmak için uzaktan da olsa onların yanında oluyoruz. Derslerinden geri kalmamaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Öğretmenler Günü'nüzü tekrar kutluyorum." dedi.