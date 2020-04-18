Kırşehir'de öğretmenler, ürettikleri yüz koruyucu siperlikleri polislere teslim etti - Son Dakika

Kırşehir'de öğretmenler, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için 50 adet yüz koruyucu siperliği üreterek, emniyet mensuplarına teslim etti.

Milli Eğitim Bakanlığının "Kendi maskemi kendim yapıyorum" projesi kapsamında Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen yüz koruyucu siperlikler emniyet yetkililerine teslim edildi.

Yusuf Demir Bilim Sanat Merkezi Müdürü Ünal Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarıyla birlikte, emniyet mensuplarının canla başla ön saflarda yer aldığını anımsattı.

Bilim Sanat Merkezi'nde bilişim teknolojileri ve teknolojik tasarım öğretmenleri ile idarecilerin, koronavirüsten polislerin korunmaları için 50 adet yüz koruyucu siperlik üreterek destek olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz seferberlik ruhuyla çalışarak maske, siperlik üretiyorlar. Polis teşkilatının her zaman yanındayız. Bu zorlu süreçte emniyet mensuplarımızın çalışmalarına katkı vermek istedik. Bilim sanat merkezlerimizde 3 boyutlu yazıcılarla üretilen yüz koruyucu siperlikleri İl Emniyet Müdürlüğüne teslim ettik. Daha önce de sağlık çalışanlarımız için İl Sağlık Müdürlüğüne siperlikleri teslim etmiştik. Üretimlerimize devam ediyoruz. Koronavirüsle mücadele biz de elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz."