Kırşehir'de okçuluk turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Dereceye giren sporculara plaket ve başarı belgelerini Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin verdi.

Kırşehir 'de, 2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında "Ahilik ve Türk Okçuluğu" temalı düzenlenen okçuluk turnuvası tamamlandı.

Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 278 kişi vefat etti, 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi

Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu