Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği - Son Dakika

Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği

6 saat önce

Kırşehir AFAD Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık Atatürk İlkokulunda bina güvenliği ve tehlike anında yapılacakların anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği, System.String[]

Kırşehir AFAD Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık Atatürk İlkokulunda bina güvenliği ve tehlike anında yapılacakların anlatıldığı etkinlik düzenlendi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, okul binası ve bahçesindeki etkinlikte, bina güvenliğinin nasıl oluşturulacağı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

Yangın, deprem gibi afetler esnasında zarar görebilecek eşyaların tespit edilmesi, tehlike riskinin nasıl azaltılacağı, eşyaların sabitlenmesi veya yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili uygulamaların da anlatıldığı etkinlikte, AFAD ekipleri, okul binası giriş çıkışları, merdiven, kapı ve pencere çevreleri için yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.

Bina güvenliği etkinliğinde İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve okul amirleri de hazır bulundu.

Kırşehir, Aralık, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı

Son Dakika Haberleri
23:10 Çankırı'da silahlı kavga 1 ölü - Son Dakika
23:10 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor(2) - GEMİ KURTARILDI - Son Dakika
23:09 BAKIRKÖY'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (3) - Son Dakika
23:08 İki katlı bina yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
23:08 BAKIRKÖY'DE 2 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANIYOR (2) - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 23:16:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]