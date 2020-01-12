Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği - Son Dakika

Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği

7 saat önce

Kırşehir AFAD Müdürlüğü ekipleri, 80. Yıl Anaokulu'nda bina güvenliği ve tehlike anında yapılacakların anlatıldığı etkinlik düzenledi.

Kırşehir'de okul bina güvenliği etkinliği, System.String[]

Kırşehir AFAD Müdürlüğü ekipleri, 80. Yıl Anaokulu'nda bina güvenliği ve tehlike anında yapılacakların anlatıldığı etkinlik düzenledi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, okul binası ve bahçesindeki etkinlikte, bina güvenliğinin nasıl oluşturulacağı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

Yangın, deprem gibi afetler esnasında zarar görebilecek eşyaların tespit edilmesi, tehlike riskinin nasıl azaltılacağı, eşyaların sabitlenmesi veya yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili uygulamaların da anlatıldığı etkinlikte, AFAD ekipleri, okul binası giriş çıkışları, merdiven, kapı ve pencere çevreleri için yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi aktardı.


Anaokulu öğrencileriyle sınıflarında uygulamalı deprem tatbikatı yapan ekipler, afet çantasının hazırlanışı, afet anında ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalar esnasında anlattı.

Öğrencilere bazı AFAD araçları da tanıtıldı.

Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:52 Kaynak: AA
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