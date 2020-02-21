Kırşehir'de okul sağlığı denetimleri - Son Dakika

Kırşehir'deki ilkokul ve anaokulunda okul sağlığı denetimleri yapıldı.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü" kapsamında il ve ilçelerdeki denetim çalışmaları devam etti.

İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS Birimi koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile eş güdümlü olarak yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan ekipler, Sırrı Kardeş ilkokulu ve Dr. Meral Kılıçözü Anaokulu'nda denetim yaptı.

Eğitim öğretim sezonu boyunca aralıksız sürecek denetimlerde, kantin görevlileri, öğrenciler ve okul idarelerine temizlik ve hijyen konusunda tavsiyelerde bulunuldu.