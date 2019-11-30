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Kırşehir'de okul sporları kros il birinciliği müsabakaları

6 saat önce

Kırşehir'de okul sporları kros il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Kırşehir'de okul sporları kros il birinciliği müsabakaları, System.String[]

Kırşehir'de okul sporları kros il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gölhisar Mahallesindeki kros parkurunda düzenlenen yıldız ve gençler grubunda erkek kız kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Heyecanlı ve zorlu geçen yarışların sonunda yıldız kızlar kategorisinde Yunus Emre Orta Okulu birinci, Ömerhacılı Nurettin Aslan Ortaokulu ikinci, yıldız erkeklerde Yunus Emre Orta Okulu birinci, Cumhuriyet Orta Okulu ikinci oldu.

Genç kızlarda Kırşehir Lisesi birinci, Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, genç erkeklerde Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, TOKİ Mesleki ve Teknik Lisesi ikinci oldu.

Yarışmaların sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri verdi.

Gölhisar, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:44 Kaynak: AA
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