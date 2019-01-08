Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Okullara Kar Tatili

Kırşehir'de Okullara Kar Tatili

51 dakika önce

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kırşehir'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Valiliğimizce Çarşamba günü için il geneli tüm okulların 1 günlüğüne tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışan hamile ve engellilerde izinli sayılacaktır" denildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:10 Kaynak: İHA

Çarşamba İlçesi, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı

Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:01:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]