Kırşehir'de Okullara Kar Tatili
51 dakika önce
Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Kırşehir
'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Valiliğimizce Çarşamba
günü için il geneli tüm okulların 1 günlüğüne tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışan hamile ve engellilerde izinli sayılacaktır" denildi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:10 Kaynak: İHA
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