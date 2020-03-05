Kırşehir'de okullarda afet ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de okullarda afet ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi - Son Dakika

Kırşehir'de okullarda afet ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi

6 saat önce

Kırşehir'de, okullarda deprem ve afet tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir'de okullarda afet ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi, System.String[]

Kırşehir'de, okullarda deprem ve afet tatbikatı düzenlendi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesinde Deprem Haftası nedeniyle afet farkındalık eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulundaki tatbikatta senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla okuldaki öğrencilerin tahliyesi kısa sürede sağlandı. AFAD ve sağlık ekipleri, temsili yaralı öğrencileri binadan çıkararak tedavi için ambulanslara nakletti.

Acil toplanma alanında, olası yangınlara karşı yangın söndürme tüplerinin kullanımı öğretmenlere anlatıldı. Okul bahçesinde yeni nesil arama kurtarma araçlarının tanıtımı yapıldı.

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesindeki tatbikatta da deprem olduğu varsayılarak, yapılması gerekenler canlandırıldı.

Her iki okulda sınıfları ziyaret eden AFAD ekipleri deprem, yangın, sel, heyelan gibi afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Kırşehir, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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