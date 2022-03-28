Kırşehir'de öldürüldükten sonra gömülen çiftin davası Uşak'ta görülecek - Son Dakika
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Kırşehir'de öldürüldükten sonra gömülen çiftin davası Uşak'ta görülecek

28.03.2022 12:46
Kırşehir'de öldürüldükten sonra gömülen çiftin davası Uşak'ta görülecek

Kırşehir'de, öldürüldükten sonra gömülen Vildan ve Osman çiftinin davası güvenlik gerekçesiyle Uşak'a alındı.

Kırşehir'de, öldürüldükten sonra gömülen Vildan ve Osman çiftinin davası güvenlik gerekçesiyle Uşak'a alındı.

Kaman ilçesinde kaçarak evlenen Vildan (24) ve Osman Çelik'in (25) öldürülüp gömülmesiyle ilgili 8'i tutuklu, 9 kişi, güvenlik gerekçesiyle Uşak'ta yargılanacak. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. Ara celsede davayı görüşen mahkemenin güvenlik gerekçesiyle duruşmanın Uşak'ta görülmesine karar verildiği öğrenildi.

31 Aralık 2020'de Kaman ilçesinde meydana gelen olayda, Osman Çelik ve Vildan Ç.'nin tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatılmış olayla ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındıktan sonra adli mercilerce tutuklanmıştı. - KIRŞEHİR

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Çelik, Kırşehir, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de öldürüldükten sonra gömülen çiftin davası Uşak'ta görülecek - Son Dakika


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