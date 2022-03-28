Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı

28.03.2022 14:11
Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi nehir kıyısına vurmuş halde bulunan Şeyma Demir (18), toprağa verildi.

KIRŞEHİR'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi nehir kıyısına vurmuş halde bulunan Şeyma Demir (18), toprağa verildi.

Hasan Aydoğan ile kız arkadaşı olduğu belirtilen Şeyma Demir, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobille ortadan kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.

KIZILIRMAK KIYISINDA CESET BULUNDUÇalışmalarını sürdüren ekipler, dün sabah saatlerinde Şeyma Demir'in merkez ilçeye bağlı Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kıyısında cesedini buldu. Demir'in cenazesi, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Demir'in, bulunduğunda ellerinin kelepçeli, ayaklarının ise iple bağlı olduğu ve ensesinden tabancayla vurulduktan sonra nehre atıldığı tespit edildi. Babası besici olan Şeyma'nın kent merkezinde babaannesiyle yaşadığı öğrenildi. Şeyma Demir'i öldürdükleri gerekçesiyle Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Aydoğan ve Şefik Ekici dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.BABASI GÖZYAŞ DÖKTÜDemir'in hastane morgundan alınan cenazesi Akçaağıl köyüne getirildi. Köy camisinde kılınan cenaze namazına CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Şeyma'nın babası Vedat Demir ve çok sayıda yöre halkı katıldı. Şeyma Demir, babası Vedat Demir'in gözyaşlarına boğulduğu cenazede kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan, olayda kaybolan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı
Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı
Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı
Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı
Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı
Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı
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Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan genç kızın cenazesi defnedildi Kırşehir'de Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan genç kızın cenazesi defnedildi Son dakika haber: Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi Son dakika haber: Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi

Hasan Aydoğan, Kırşehir, Aydoğan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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