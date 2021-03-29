Kırşehir'de oluşturulacak "Ahi Evran Kardeşlik Ormanı'na" 850 fidan dikilecek - Son Dakika

UNESCO ve Cumhurbaşkanlığınca bu yılın "Ahi Evran Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Kırşehir'de "Ahi Evran Kardeşlik Ormanı" kurulacağı bildirildi.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, yazılı açıklamasında, Kırşehir Valiliği koordinasyonunda İl Orman İşletme Müdürlüğü ve farklı kurumların iş birliğinde orman alanı oluşturulması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Boztepe yolundaki bir alanın "Ahi Evran Kardeşlik Ormanı" için hazırlandığını belirten Dalgalı, başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm Kırşehirlileri yarın yapılacak fidan dikim törenine davet etti.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca da fidan dikilecek alanın tamamlandığını belirtti.

Ahi Evran Veli'nin bu yıl 850. doğum yılı olması nedeniyle belirlenen alana yarın törenle 850 sedir fidanı dikileceğini vurgulayan Karaca, ilçelerde de orman alanları oluşturulacağını kaydetti.