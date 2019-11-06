Kırşehir'de organ bağışı standı açıldı

Kırşehir'de, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant açıldı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan stantta organ bağışının önemi ile ilgili vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Stantla ilgili bilgi veren Kırşehir Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artış gösterdiğini belirterek, bu nedenle 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağışı Haftası olarak kutlandığını ve farkındalık oluşturulmaya gayret edildiğini söyledi.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan ve yönetim kurulu üyeleri de organ bağışı standını ziyaret ederek çalışmalara katıldı.

Yücesan, Türkiye'de organ bağışının Sağlık Bakanlığınca koordine edildiğini vurgulayarak, "Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi" vasıtasıyla organ dağıtımının adaletli ve şeffaf biçimde yapıldığını kaydetti.