Kırşehir'de, organizatör firmadan "Yöresel Lezzetler Festivali" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de, organizatör firmadan 'Yöresel Lezzetler Festivali' açıklaması - Son Dakika

Kırşehir'de, organizatör firmadan "Yöresel Lezzetler Festivali" açıklaması

6 saat önce

Kırşehir'de, Cacabey Meydanında kurulan 81 İl Esnaf Temsilcisinin yer aldığı "Yöresel Lezzetler Festivali" ile ilgili kamu oyunda oluşan "esnaf zarar ediyor" söylentisine festivali gerçekleştiren organizasyon firmasından açıklama geldi.

Kırşehir'de, organizatör firmadan

Kırşehir'de, Cacabey Meydanında kurulan 81 İl Esnaf Temsilcisinin yer aldığı "Yöresel Lezzetler Festivali" ile ilgili kamu oyunda oluşan "esnaf zarar ediyor" söylentisine festivali gerçekleştiren organizasyon firmasından açıklama geldi.


TNC Gıda Organizatörü Murat Okçu, yaptığı açıklamada; Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın Cacabey Meydanında kurulan "Yöresel Lezzetler Festivali" ile hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi. Okçu, " Biz bu festival için ne Ticaret Bakanlığı ile ne de Genel Müdür Necmettin Erkan ile görüşmedik, herhangi bir tavsiye ve destek talebinde bulunmadık, festivalden haberdar etmedik. Herhangi bir izinleri, müdahaleleri veya teşvikleri söz konusu değildir. Haberdar bile olmadığı bir konuda Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın adının geçirilmesi dürüstlük anlayışıyla bağdaşmıyor" dedi.


Kırşehir'de, yerel ekonominin canlanması ve Kırşehir Belediyespor'a destek amaçlı kurulan "Yöresel Lezzetler Festivali" Kırşehir Belediyesi, Esnaf Odaları Birliği ve TSO tarafından organize edilmiştir diyen Okçu, "Kamu oyunda organizasyonla ilgili yanlış bir algı oluşturulmuştur. Kırşehir'in ahi esnafı bu organizasyondan zarar görmemiştir. Biz özellikle Kırşehir esnafının da faydalanması adına çalışmalar yürüttük. Türkiye genelinde hemen hemen her ilde yerel ticareti canlandırmak için bu tür organizasyonlar yapılıyor. Bu organizasyon yerel esnafın üretici ile buluşmasına imkan sağlama amacıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:41 Kaynak: İHA
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