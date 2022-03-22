Kırşehir'de Orman Haftası'nda 10 bin fidan dağıtılacak - Son Dakika
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Kırşehir'de Orman Haftası'nda 10 bin fidan dağıtılacak

22.03.2022 12:33
Kırşehir'de Orman Haftası'nda 10 bin fidan dağıtılacak

Kırşehir'de, Orman Haftası süresince kent meydanında vatandaşlara yaklaşık 10 bin fidan dağıtılacağı bildirildi.

Kırşehir'de, Orman Haftası süresince kent meydanında vatandaşlara yaklaşık 10 bin fidan dağıtılacağı bildirildi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, AA muhabirine, kentin orman varlığının artırılması, bu konuda bilinç oluşması için hafta boyunca çeşitli etkinlikler planladıklarını söyledi.

Cacabey Meydanı'nda Orman Haftası dolayısıyla stant açtıklarını belirten Çimen, vatandaşlara sedir fidanı dağıtımına başladıklarını dile getirdi.

Meydanda 6 gün boyunca yaklaşık 10 bin fidan dağıtacaklarını anlatan Çimen, "Fidanlarımızı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarından temin ettik. Halkımızın fidanlara yoğun ilgisi var. Bu fidanlar şehrimizin yeşil örtüsünün artırılmasına katkı sağlayacak." dedi.

Çimen, son yıllarda yapılan çalışmalarla Kırşehir'in orman varlığının yüzde 3,5 seviyelerinden yüzde 7'ye çıkarıldığına dikkati çekerek, Orman İşletme Müdürlüğü olarak bu yıl 600 bin fidanın toprakla buluşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

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orman haftası, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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