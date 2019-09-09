Kırşehir'de orman yangını

Kırşehir'de çıkan orman yangınında 10 dekarlık alan hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çayağzı köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Köylüler, ilgili kurumlara haber vererek kazma ve küreklerle yangında müdahale etti.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında yaklaşık 10 dekar alandaki ağaçların zarar gördüğünü söyledi.

Yangına, elektrik direğine yuva yapan bir kuşun neden olduğunu tespit edildiğini belirten Karaca, "Direğe yuva yapan kuş elektrik tellerine temas edince yanarak yere düşüyor. Otların tutuşmasıyla da yangın ağaçlık alana sıçıyor. Yaptığımız müdahale ile yangın daha fazla zarar vermeden söndürüldü." dedi.