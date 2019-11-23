Kırşehir'de örtü altı sebze yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika verildi

Kırşehir'de Karakurt mevkisinde kurulan jeotermal serada istihdam edilmek üzere örtü altı sebze yetiştiriciliği meslek edindirme kursunu başarıyla tamamlayan 86 kursiyere sertifika verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile jeotermal sera işletmesinin düzenlediği, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin (KAEÜ) eğitim desteği ile açılan istihdam garantili kursta başarılı olan kursiyerlere sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Karakurt'taki jeotermal serada düzenlenen törende konuşan Vali İbrahim Akın, jeotermal alanda pilot üniversite seçilen KAEÜ'nün kent ekonomisine katkı veren çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Hazırlanan projeye Valiliğin de katkı sunduğunu vurgulayan Akın, "Çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. İlimiz için önemli bir istihdam alanı oluştu. İstihdam edilecek çalışanlara sertifikalarını dağıttık. Hem şehrimiz hem ülkemiz için büyük bir sorun olan işsizliği önlemek için yürütülen bütün çalışmaları destekliyoruz. Sertifika alan çalışanlara da işlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da üniversitenin tarım ve jeotermal alanlarda pilot seçildiğini, kendilerinin destekleriyle kentte jeotermal seraları yaygınlaştırmaya çalışacaklarını dile getirdi.

İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ise işletmenin istihdam kursu açılırken kursu başarıyla bitiren 86 kişiden 43'ünü işe alma sözü vermesine rağmen 58 kişiyi istihdam ettiğini, bu sayının artacağını aktardı.

Törenin ardından protokol üyeleri jeotermal sera alanını gezdi.