Kırşehir'de Otobüs Devrildi: 3 Kişi Öldü 35 Kişi Yaralandı
54 dakika önce
Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde özel bir firmaya ait otobüs devrildi.
Ankara- Kayseri
kara yolu üzerinde özel bir firmaya ait otobüs devrildi. Kaza da ilk belirlenmelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kayseri istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 62 AR 671 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Kaman
İlçe yol ayrımını geçtikten sonra Akpınar
ilçesini geçtikten sonra devrildi.
UMKE, 112, Emniyet ve Jandarma
ekiplerinin müdahale ettiği kaza da 3 kişi yaşamını yitirdi. Altı kişinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:07 Kaynak: İHA
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