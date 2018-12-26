Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Otobüs Devrildi: 3 Kişi Öldü, 35 Kişi Yaralandı

Kırşehir'de Otobüs Devrildi: 3 Kişi Öldü, 35 Kişi Yaralandı

42 dakika önce

Kırşehir'de otobüs devrildi: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandıKIRŞEHİR - Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde özel bir firmaya ait otobüs devrildi.

Kırşehir'de otobüs devrildi: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

KIRŞEHİR - Ankara- Kayseri kara yolu üzerinde özel bir firmaya ait otobüs devrildi. Kaza da ilk belirlenmelere göre 3 kişi yaşamını .yitirdi 35 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kayseri istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 62 AR 671 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Kaman İlçe yol ayrımını geçtikten sonra Akpınar ilçesini geçtikten sonra devrildi.
UMKE, 112, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kaza da 3 kişi yaşamını yitirdi. Altı kişinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:18 Kaynak: İHA

Kayseri, Kırşehir, 3. Sayfa
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