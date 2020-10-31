Kırşehir'de otobüs firmasından İzmir'e 3 gün ücretsiz sefer - Son Dakika

Kırşehir'de bir otobüs firması, İzmir seferlerini 3 gün ücretsiz düzenleyecek.

Kırşehir merkezli hizmet veren özel bir otobüs firması, sosyal medya hesaplarından Kırşehir - İzmir ve İzmir - Ankara seferlerini 3 gün süreyle ücretsiz yapılacağını duyurdu.

Firma yetkilisi Yılmaz Şanal, yaşanan depreme üzüldüklerini ve destek vermek için kısa sürede harekete geçtiklerini belirtti.

Sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak Kırşehir'den İzmir'e ya da İzmir'den Kırşehir, Ankara'ya gelmek isteyen vatandaşlar için seferlerin ücretsiz yapılacağını vurgulayan Şanal, "Kırşehir'deki vatandaşların bazılarının akrabaları İzmir'de yaşıyor. ya da İzmir'de yaşayanlardan Kırşehir'e ya da Ankara'ya gitmek isteyenler olacaktır. Bu nedenle bu seferlerimizi ücretsiz yaptık. 3 gün süreyle başlattığımız uygulama ile depremin yaşandığı İzmir'e ve İzmir halkına destek olmayı amaçlıyoruz. Depremlerde bölge, şehir, dil, ırk ayrımı söz konusu olmaz. Herkesi de depremde sorun yaşayanlara yardımcı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.