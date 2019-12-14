Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2 - Son Dakika

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Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2
6 saat önce
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2
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