Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2 - Son Dakika

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2

6 saat önce

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2.

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
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