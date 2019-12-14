Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (3) - Son Dakika

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Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (3)
6 saat önce
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİKazada ağır yaralanan Merve Nur Çiçek, kaldırıldığı Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:01 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Kazada ağır yaralanan Merve Nur Çiçek, kaldırıldığı Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Baba Hacı Salih ile çocukları Yasin ve Seda'nın ardından Merve Nur Çiçek'in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.
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