Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (3) - Son Dakika

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (3)

6 saat önce

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİKazada ağır yaralanan Merve Nur Çiçek, kaldırıldığı Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (3), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralanan Merve Nur Çiçek, kaldırıldığı Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Baba Hacı Salih ile çocukları Yasin ve Seda'nın ardından Merve Nur Çiçek'in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.


Merve Nur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü
Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı!

Son Dakika Haberleri
21:31 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika
21:25 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - Son Dakika
21:23 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - 4 - Son Dakika
21:22 Yerel sanatçılar dernek çatısı altında birleşti - Son Dakika
21:22 Yemen'in kuzeyinde 18 Husi öldürüldü - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:35:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]