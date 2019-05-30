Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:20 Kaynak: AA
'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yusuf Bulut
(43) idaresindeki 33 AH 396 plakalı otomobil, Kırşehir- Kırıkkale
kara yolunun Yozgat
yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Tarladaki ceviz ağacına çarparak durabilen araçta sıkışan Bulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bulut'un cenazesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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