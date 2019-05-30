Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü
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Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, System.String[]
Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yusuf Bulut (43) idaresindeki 33 AH 396 plakalı otomobil, Kırşehir- Kırıkkale kara yolunun Yozgat yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Tarladaki ceviz ağacına çarparak durabilen araçta sıkışan Bulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bulut'un cenazesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:20 Kaynak: AA
Kırıkkale, Yusuf Bulut, Kırşehir, Güncel
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