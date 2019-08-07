Kırşehir'de otomobil devrildi: 7 yaralı
1 saat önce
Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:37 Kaynak: AA
'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kırşehir'den Kırıkkale
istikametine giden Ramazan Uygul idaresindeki 06 DE 4969 plakalı otomobil, Hamit köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Hasan (7), Zehra (5), Azize ve Servet Uygul, Burhanettin ve Yağmur Aktunç yaralandı. Akpınar Devlet Hastanesi
ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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