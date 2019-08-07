Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de otomobil devrildi: 7 yaralı
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Kırşehir'de otomobil devrildi: 7 yaralı

1 saat önce

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kırşehir'de otomobil devrildi: 7 yaralı, System.String[]
Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kırşehir'den Kırıkkale istikametine giden Ramazan Uygul idaresindeki 06 DE 4969 plakalı otomobil, Hamit köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Hasan (7), Zehra (5), Azize ve Servet Uygul, Burhanettin ve Yağmur Aktunç yaralandı.
Akpınar Devlet Hastanesi ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kırıkkale, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:37 Kaynak: AA
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