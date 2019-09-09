Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Kırşehir'de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

2 saat önce

Kırşehir'de yoldan çıkarak direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Kırşehir'de yoldan çıkarak direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Demir (41) idaresindeki otomobil, Kırşehir- Kayseri kara yolunda Mucur ilçesindeki bir dinlenme tesisi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki direğe çarptı.

Sürücü Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Selma (43), Azize Zümra (5) ve Belinay (11) Demir ile Rüveyda Yılmaz (15) yaralandı.

Demir'in cenazesi, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Aynı hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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