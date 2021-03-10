Kırşehir'in Akçakent ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Kırşehir'den Akçakent ilçesine seyir halinde olan Mehmet Kaya yönetimindeki 40 AAR 425 plakalı otomobil, Mahsenli köyü yakınındaki engebeli arazide devrildi.
Yamaçta sürüklenen aracın sürücüsü Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan Burhan K ise çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika