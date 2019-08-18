Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kayseri istikametine giden Ergin Şahin idaresindeki 71 AH 486 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolu Hacıbektaş kavşağında şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra Mustafa, Badem ve Yonca Şahin ile Sezer Kara yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kırşehir, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:28 Kaynak: AA
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