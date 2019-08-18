Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
1 saat önce
Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:28 Kaynak: AA
'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kayseri
istikametine giden Ergin Şahin idaresindeki 71 AH 486 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolu Hacıbektaş
kavşağında şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra Mustafa, Badem ve Yonca Şahin ile Sezer Kara yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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