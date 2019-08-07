Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
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Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

46 dakika önce

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı, System.String[]
Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Kırıkkale istikametine giden R. U., idaresindeki 06 DE 4969 plakalı otomobil, Hamit köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile H.U,(7), Z.U., (5), A.U.,ve S.U., ile B.A ve Y.A. yaralandı. Yaralılar Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kırıkkale, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:12 Kaynak: İHA
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