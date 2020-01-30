Kırşehir'de otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika

Kırşehir'de otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti

7 saat önce

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde otomobiliyle refüje çarpan öğretmen yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de otomobiliyle refüje çarpan öğretmen hayatını kaybetti, System.String[]

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde otomobiliyle refüje çarpan öğretmen yaşamını yitirdi.

Ramazan Esen'in kullandığı 40 BD 010 plakalı otomobil, Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Sofrazlı köyü yakınlarında refüje çarptı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Esen'in, Akpınar Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kırşehir, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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