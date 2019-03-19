Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Otomobille Tır Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Kırşehir'de Otomobille Tır Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

29 dakika önce

Kırşehir'de tırla Irak plakalı bir otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırşehir'de Otomobille Tır Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'de tırla Irak plakalı bir otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Kırşehir karayolunda, Halil Gül'ün kullandığı 34 REN 18 plakalı tır, Karahıdır köyü kavşağında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Salman Hassan idaresindeki Irak plakalı bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, çarpışmadan bir süre sonra yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Hassan ile isimleri belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tırdan yaralı kurtulan şoför, eşi Zeliha ve oğlu Mustafa Gül ile otomobilde yaşamlarını yitirenlerin cenazeleri, UMKE ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı.

Ambulanslarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Güvenlik tedbiri alınan olay yerine gelen Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz de kazayla ilgili bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Irak, Kırşehir, Güncel
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