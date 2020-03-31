Kırşehir'de özel araçlarıyla yolcu taşıyanlara işlem yapılacak - Son Dakika

Kırşehir'de, şehirler arası otobüs seyahatlerinin kısıtlanması nedeniyle özel araçlarıyla yolcu taşıdığı tespit edilenler hakkında işlem yapılacağı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Devletin aldığı kararlar doğrultusunda Kırşehir'de yeni tedbirlerin uygulanacağı vurgulanan açıklamada, şehirler arası otobüs seyahat kısıtlaması sebebiyle bu konunun suistimal edilmesinin önüne geçmek için toplu taşımaya yol açacak şekilde faaliyet gösterecek ticari ve hususi otomobillerle ilgili emniyet ve jandarma kontrol noktalarındaki tedbirlerin artırılarak gerekli işlemlerin yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, internet sitelerinden "yol arkadaşlığı" gibi bir araya gelerek yolculuk yapan kişilerin tespitine yönelik tedbirlerin alınması ve gerekli işlemlerin yapılmasının da uygun görüldüğü duyuruldu. Ayrıca çocukların market ve pazar yerlerine zorunlu olmadıkça sokulmamasının, cezaevleri ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak İl Sağlık Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Öte yandan, Ankara- Kayseri kara yolunda şehir giriş ve çıkışlarında oluşturulan noktalarda polis ve jandarma ekiplerince kontroller sürdürülüyor.