Kırşehir'de özel idare ekiplerinin köy yollarındaki zorlu yol açma mücadelesi - Son Dakika
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Kırşehir'de özel idare ekiplerinin köy yollarındaki zorlu yol açma mücadelesi

6 saat önce

Kırşehir'de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını trafiğe açmak için oluşturulan İl Özel İdaresi ekipleri, üç gün boyunca yoğun mesai harcadı.

Kırşehir'de özel idare ekiplerinin köy yollarındaki zorlu yol açma mücadelesi, System.String[]

Kırşehir'de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını trafiğe açmak için oluşturulan İl Özel İdaresi ekipleri, üç gün boyunca yoğun mesai harcadı.

Kırşehir Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin organizasyonuyla basın mensupları, merkez, Mucur, Akpınar, Kaman ve Çiçekdağı ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle oluşan kar sürgünlerini ve ekiplerin yaptığı çalışmaları görüntüledi.

Bir yandan yolları açık tutmak için mücadele veren ekipler, diğer yandan yollarda kalan araçların yardımına koştu. Ekipler, çok sayıda köyde yol açma çalışması yaptı.

Köy yollarında ulaşıma açılan bölgeler, kar sürgünleri nedeniyle yeninden kapanınca ekipler, belirli aralıklarla aynı bölgelerde yeniden çalışma yapmak zorunda kaldı.

Kırşehir Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin son üç günde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Kırşehir, Akpınar, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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