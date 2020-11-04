Kırşehir'de özel sektör kuruluşlarında esnek çalışma yöntemi uygulanacak - Son Dakika

Kırşehir'de özel sektör kuruluşlarında esnek çalışma yöntemi uygulanacak

04.11.2020 17:01
Kırşehir'de özel sektör kuruluşlarında esnek çalışma yöntemi uygulanacak, System.String[]

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi tesisleri dahil özel sektör kuruluşlarında esnek çalışma yönteminin uygulanacağı bildirildi.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi tesisleri dahil özel sektör kuruluşlarında esnek çalışma yönteminin uygulanacağı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Denetimlerin vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, caddeler, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşılacağı vurgulanan açıklamada, Valilikçe yapılacak planlama çerçevesinde 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Lokantalar, restoranlar, pastaneler, kafeteryalar, berberler, çay ocakları, düğün salonları, halı sahalar, kaplıcalar, internetkafeler, tiyatro ve sinema salonları gibi halkın yoğun olduğu yerlerinin en geç saat 22.00'de kapatılmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sanayi tesisleri dahil tüm özel sektör kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına, vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici ve bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine karar verilmiştir."

Kırşehir, Market, Karar, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de özel sektör kuruluşlarında esnek çalışma yöntemi uygulanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki savaş uçağını düşürdü, 7 köy işgalden kurtarıldı Palamudun tahtını alan hamsi kilosu 20 TL'den kapış kapış satılıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak
Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir         
16:54
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı         
16:25
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum         
15:49
Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı         
15:33
34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı         
15:17
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyelerinden sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyelerinden sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 17:10:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de özel sektör kuruluşlarında esnek çalışma yöntemi uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei