Kırşehir'de özel sektör kuruluşlarında esnek çalışma yöntemi uygulanacak - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanayi tesisleri dahil özel sektör kuruluşlarında esnek çalışma yönteminin uygulanacağı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Denetimlerin vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, caddeler, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşılacağı vurgulanan açıklamada, Valilikçe yapılacak planlama çerçevesinde 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Lokantalar, restoranlar, pastaneler, kafeteryalar, berberler, çay ocakları, düğün salonları, halı sahalar, kaplıcalar, internetkafeler, tiyatro ve sinema salonları gibi halkın yoğun olduğu yerlerinin en geç saat 22.00'de kapatılmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sanayi tesisleri dahil tüm özel sektör kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına, vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici ve bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine karar verilmiştir."