Kırşehir'de pandemi kurallarını ihlal eden kişi sayısı düşüş gösteriyor - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaparak, vatandaşların sıkıntısı dinledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün 81 ilde düzenlenen korona virüs denetimleri kapsamında, Kırşehir Valisi İbrahim Akın da kentte denetim yaptı. Yapılan denetimler kapsamında, esnafların ve halkın kurallara riyayet ettiği gözlenirken, esnaflar da Vali Akın'a dezenfektan ve kolonya ikram etti.

Yeraltı Çarşısı ve Cacabey Meydanında incelenmelerde bulunan Vali Akın, "Alınan tedbirlere mutlaka uyulması; maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet edilmesi hususlarında vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyoruz. Salgının yayılmasını önlemek adına vatandaşlarımızdan bu kurallara uyulması konusunda hassasiyet bekliyoruz" dedi. - KIRŞEHİR