Kırşehir'de pazar ve marketlerde vatandaşlar maskeyle alışveriş yapıyor - Son Dakika

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar pazar ve marketlerde maske takarak alışveriş yapıyor.

Koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirler, Kırşehir'de de uygulanmaya başlandı. Marketlerde çalışan personelin maske takma zorunluluğunun yanı sıra, vatandaşlar da alışverişe giderken maske kullanmaya başladı.

Vatandaşlara maskeleriyle geldikleri marketlerde, çekilen şeritlerle gıda reyonlarında "seçmece" alışveriş yapmalarına izin verilmiyor. Maske takmadan markete gelen vatandaşlar ise market girişindeki personel tarafından uyarılıyor. Markette maskesiz alışveriş yapılmaması uyarısında bulunuluyor.

Market ve pazar yerlerinde tezgahlar arasındaki mesafenin korunması konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşların gıda ürünlerini almalarında yardımcı oluyor. Bazı marketler ise bazı kapılarını kapatıp, tek yerden giriş ve çıkış uygulaması başlatarak, denetimleri sağladı.

Kırşehir Belediyesi ise anonslarla uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik denetimler de sürüyor.