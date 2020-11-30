Kırşehir'de pazar yerinde maske, mesafe ve temizlik denetimi yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de pazar yerinde maske, mesafe ve temizlik denetimi yapıldı

30.11.2020 16:31
Kırşehir'de pazar yerinde maske, mesafe ve temizlik denetimi yapıldı, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, denetim ekipleriyle kapalı pazar yerinde maske, mesafe ve temizlik kontrolü yaptı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, denetim ekipleriyle kapalı pazar yerinde maske, mesafe ve temizlik kontrolü yaptı.

Kent merkezindeki pazar yerini gezen Vali Akın ve beraberindeki denetim ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayanları uyararak, tedbirlere uyanlara teşekkür etti.

Denetimin ardından bir açıklama yapan Vali Akın, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en etkili 3 kuralının maske, mesafe ve temizlik olduğunu hatırlatarak, halkın kalabalık olarak bulunduğu pazar yerlerinde koronavirüs tedbirlerine mutlaka riayet edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kırşehir'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önemli kararlar alarak uygulamaya koyduklarını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son zamanlarda koronavirüs salgınında bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu salgının yayılmasının önlenmesine yönelik olarak umuma açık olan yerlerde bazı tedbirler aldık. İnsanlarımızın yoğun olarak bulunduğu kalabalık mekanların başında da pazar yerleri gelmektedir. Görevliler, pazar yerlerinde sürekli denetim yaparak vatandaşlarımızı uyarıyorlar. Pazarlarda alınan tedbirlere mutlaka uyulması; maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka riayet edilmesi hususlarında vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini istiyoruz ve tedbirlere önce kendilerinin uymasını istiyoruz."

Aile içi ziyaretlerin de salgının artmasında önemli rol oynadığına işaret eden Vali Akın, "Çok önemli olmadıkça aile ziyaretlerine ara vermeliyiz. Ayrıca, salgının yayılmasında bir başka önemli neden olmasından dolayı maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda sigara içilmesi de yasaklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Denetime Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ve farklı kurumlardan oluşan ekipler eşlik etti.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de pazar yerinde maske, mesafe ve temizlik denetimi yapıldı - Son Dakika


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