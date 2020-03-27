Kırşehir'de pazar yerlerinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kırşehir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında pazar yerleri ile ilgili yeni tedbirler alındı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak pazar yerleriyle ilgili yeni kararlar aldığı belirtildi.

Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ihtiyaçlarının karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, virüsün bulaşmasını engellemek için yoğunluk oluşması durumunda alternatif pazar yerleri ve günlerinin belirlenmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, pazar yerlerindeki tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olarak belirlendiğine işaret edilerek, bu amaçla mevcut pazar yerlerinin genişletilmesi ve yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerleri parsellerinin bu amaçla tahsis edilmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetle satışının yapılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, alınan tedbirlerin zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından denetleyeceği kaydedildi.